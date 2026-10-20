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Sağlık B kan grubuna sahip olanlar dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskiniz yüzde 28 daha yüksek
Sağlık

B kan grubuna sahip olanlar dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskiniz yüzde 28 daha yüksek

Yeniakit Publisher
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B kan grubuna sahip olanlar dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskiniz yüzde 28 daha yüksek

Kan grubunun bazı hastalıklarla ilişkili olup olmadığını inceleyen geniş kapsamlı bir araştırmada dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. B pozitif veya B negatif kan grubuna sahip kişilerin bu hastalığa yakalanma riskinin diğer kan gruplarına göre ortalama yüzde 28 daha yüksek olduğu belirlendi...

Tip 2 diyabet riskinde beslenme, kilo ve hareket düzeyi gibi faktörlerin yanı sıra kan grubu da küçük bir rol oynuyor olabilir. Yüzlerce sağlık bağlantısını inceleyen geniş kapsamlı araştırmada, en güçlü bilimsel kanıtın B kan grubu ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkide bulunduğu bildirildi.

 

B pozitif ya da negatif olması fark etmiyor

Araştırmada B kan grubuna sahip kişiler, Rh faktöründen bağımsız olarak değerlendirildi. Buna göre hem B pozitif hem de B negatif gruptakilerde tip 2 diyabet riskinin B dışındaki kan gruplarına kıyasla yaklaşık yüzde 28 daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmacılar, ABO ve Rh kan gruplarının farklı hastalıklarla bağlantısını inceleyen çok sayıda çalışmayı bir araya getirerek sonuçları yeniden değerlendirdi.

 

270 farklı bağlantı mercek altına alındı

Çalışmada 51 sistematik derleme ve meta-analiz incelendi. Kan gruplarıyla yaklaşık 270 farklı sağlık sonucu arasındaki olası bağlantılar yeniden analiz edildi. Her bulgu; araştırmalar arasındaki tutarlılık, örneklem büyüklüğü, olası yayın yanlılığı ve aynı sonucun gelecekteki çalışmalarda tekrar görülme ihtimali açısından test edildi. Bu sıkı değerlendirmelerin ardından yüzlerce olası bağlantı arasından yalnızca B kan grubu ile tip 2 diyabet ilişkisi en yüksek kanıt düzeyine ulaşabildi.

 

Kan grubu tek başına belirleyici değil

Yüzde 28'lik artış dikkat çekici olsa da araştırmacılar kan grubunun tek başına tip 2 diyabet gelişimini belirlemediğinin altını çiziyor. Beslenme düzeni, fazla kilo ve hareketsiz yaşam gibi değiştirilebilir faktörlerin hastalık riskinde çok daha büyük etkisi bulunuyor. Bu nedenle B kan grubuna sahip olmak, kişinin mutlaka diyabet geliştireceği anlamına gelmiyor.

 

Bağlantının nedeni henüz bilinmiyor

B kan grubuyla tip 2 diyabet arasındaki ilişkinin hangi biyolojik mekanizmadan kaynaklandığı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Daha sonraki bazı çalışmalar bağırsak mikrobiyotasının bu bağlantıda rol oynayabileceğini gündeme getirse de bunun doğrulanması için yeni araştırmalara ihtiyaç bulunuyor. Uzmanların değerlendirmesine göre kan grubu, diyabet riskini oluşturan büyük tablonun yalnızca küçük bir parçası. Kişinin günlük yaşam alışkanlıkları ve metabolik durumu risk üzerinde çok daha belirleyici olmayı sürdürüyor.

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