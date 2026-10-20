30 saattir kurtarılmayı bekliyorlardı: 10 kişiden haber geldi!
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan ve 30 saattir kurtarılmayı bekleyen 10 kişilik İHH ekibi sağ salim tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan ve 30 saattir kurtarılmayı bekleyen 10 kişilik İHH ekibi sağ salim tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
ün Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmuştu.
İhbar üzerine bölgeye 11 ilden arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, grubun bulunduğu yer dronla tespit edilmişti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden gönüllülerden Sinan Yavuz'un (42) cansız bedeni ile 3 gönüllüye ulaşan ekipler, bugün öğle saatlerinde başlattıkları ikinci operasyonla mahsur kalan diğer 10 gönüllüyü de kurtardı.
Gönüllülerin güvenli bölgeye çıkarılmasıyla birlikte kendilerinden haber bekleyen yakınları büyük sevinç yaşadı.
"Dağcılık tekniklerini kullanarak sağlıklı ve sağ bir şekilde buraya çıkarabildik" Ekipler tarafından kurtarılan gönüllülerle kriz merkezinde bir araya gelen Isparta Valisi Abdullah Erin, "Bütün arkadaşlarımız çok özverili bir mücadele ortaya koydu. Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde arama ve kurtarma çalışmasına katılan arkadaşımız oldu. Riskli bir çalışma yürüttüler, çok şükür hepsi de sağlıklı. 14 kişilik bir ekip mahsur kalmıştı. Dün 3 arkadaşımızı sağlıklı bir şekilde kurtardık. Sele kapılıp hayatını kaybeden bir vatandaşımızı da dün gece yukarıya çıkarma imkanı bulmuştuk. Hepsini sağlıklı bir şekilde çıkarmayı umuyorduk. Dün gece yerlerini tespit ettiğimiz ama ulaşamadığımız 10 arkadaşımız vardı. Bugün sabah helikopter desteği de alarak dronlarımız ve diğer hava araçlarımızı da devreye alarak ekiplerimizle birlikte kardeşlerimize ulaşmak için çaba sarf ettik. Arkadaşlarımız bazen kendilerini de riske atmak suretiyle oraya ulaşmaya çalıştılar. Neticesinde de öğleden sonra bir iletişim sağlandı. Mahsur kalan 10 arkadaşlarımızı da dağcılık tekniklerini kullanarak sağlıklı ve sağ bir şekilde buraya çıkarabildik" dedi.
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