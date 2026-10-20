30 saattir kurtarılmayı bekliyorlardı: 10 kişiden haber geldi!

"Dağcılık tekniklerini kullanarak sağlıklı ve sağ bir şekilde buraya çıkarabildik" Ekipler tarafından kurtarılan gönüllülerle kriz merkezinde bir araya gelen Isparta Valisi Abdullah Erin, "Bütün arkadaşlarımız çok özverili bir mücadele ortaya koydu. Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde arama ve kurtarma çalışmasına katılan arkadaşımız oldu. Riskli bir çalışma yürüttüler, çok şükür hepsi de sağlıklı. 14 kişilik bir ekip mahsur kalmıştı. Dün 3 arkadaşımızı sağlıklı bir şekilde kurtardık. Sele kapılıp hayatını kaybeden bir vatandaşımızı da dün gece yukarıya çıkarma imkanı bulmuştuk. Hepsini sağlıklı bir şekilde çıkarmayı umuyorduk. Dün gece yerlerini tespit ettiğimiz ama ulaşamadığımız 10 arkadaşımız vardı. Bugün sabah helikopter desteği de alarak dronlarımız ve diğer hava araçlarımızı da devreye alarak ekiplerimizle birlikte kardeşlerimize ulaşmak için çaba sarf ettik. Arkadaşlarımız bazen kendilerini de riske atmak suretiyle oraya ulaşmaya çalıştılar. Neticesinde de öğleden sonra bir iletişim sağlandı. Mahsur kalan 10 arkadaşlarımızı da dağcılık tekniklerini kullanarak sağlıklı ve sağ bir şekilde buraya çıkarabildik" dedi.