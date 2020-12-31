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Gündem DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, babasının evinde yakalandı
Gündem

DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, babasının evinde yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, Yozgat'ta babasının evinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:34:00 -
DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, babasının evinde yakalandı

DEAŞ üyesi olmak suçundan aranan şüpheli M.Ş'nin Çekerek ilçesinde ikamet eden babasının evine geldiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli yakalandı. Evdeki aramada cep telefonu ve mahkemelerce toplatılmasına karar verilen 2 yasak yayın ele geçirildi. 

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

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