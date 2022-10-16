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Yerel DEAŞ şüphelisi sınırda yakalandı
Yerel

DEAŞ şüphelisi sınırda yakalandı

Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 13:00:00 -
DEAŞ şüphelisi sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, sınır hattında yakaladıkları şüphelinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu tespit etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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