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DEAŞ operasyonunda yakalanan firari zanlı tutuklandı

Adana’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan iki ayrı operasyon kapsamında yakalanan iki firari zanlıdan 1’i tutuklandı.

03 Eylül 2019 Salı 09:59
DEAŞ operasyonunda yakalanan firari zanlı tutuklandı

Adana’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan iki ayrı operasyon kapsamında yakalanan iki firari zanlıdan 1’i tutuklandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışma sonucunda kendini DEAŞ’ın sözde Adana emiri olarak tanıtan ’Ebu Hamza’ kod isimli Mahmut Ö.’nün terör örgütü adına fırıncılardan haraç topladığı, vermeyenlerin yollarını kestirip ekmek satmalarını engelleyerek darp ettirdiği belirlendi. Ayrıca Mahmut Ö. ve adamlarının tehdit ve cebirle adamları sindirip günlük 3 bin 500 lira haraç aldığını belirleyen polis, yapılan takip sonucunda şahısların 10 Temmuz günü de fırıncılardan haraç almaya gittiğini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Operasyonda örgüt adına iş yerine haraç almaya giden 2 zanlı, haraç aldıktan sonra daha önceden seri numarası alınmış 3 bin 500 lirayla birlikte suçüstü yakalandı. Örgütün sözde Adana emri Mahmut Ö.’nün de aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlılardan Mahmut Ö.’nün de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 5 zanlıya da ev hapsi ve yurt dışı yasağı getirildi.


Bu operasyon kapsamında daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Mahmut Ö.’nün sözde emir olduğu yönündeki haberleri gösterdiği öne sürülen Mehmet K. ise aranıyordu. Polis yaptığı operasyonda bu zanlıyı da yakaladı. Terör ekibi ayrıca 27 Ağustos’ta örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon yaparak 7 kişiyi daha gözaltına alırken, bu zanlılardan 5’i tutuklanmıştı. Aynı operasyon kapsamında firari olan Recep Ş. de yakalandı. İki zanlı da emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Mehmet K. tutuklanırken, Recep Ş. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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