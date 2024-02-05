  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Gündem

DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-02-05 09:05:00 - 2024-02-05 09:18:25
DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Mersin'de DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin ortak çalışması ile birlikte terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, yabancı uyruklu olan ancak Türkiye'ye farklı ülkenin kimlik bilgilerini kullanarak girdikleri belirlenen biri kadın 2 şüpheli tespit edildi.

Devam eden çalışmada geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, bazı örgüt mensuplarına barınma ile nakdi yardımda bulundukları da tespit edilen F.A ve R.M.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

MİT'ten DEAŞ'a büyük darbe!
MİT'ten DEAŞ'a büyük darbe!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİT'ten DEAŞ'a büyük darbe!

9 ilde DEAŞ operasyonu
9 ilde DEAŞ operasyonu

Gündem

9 ilde DEAŞ operasyonu

DEAŞ yalanı buraya kadar! Irak Hükümeti'nden flaş açıklama
DEAŞ yalanı buraya kadar! Irak Hükümeti'nden flaş açıklama

Dünya

DEAŞ yalanı buraya kadar! Irak Hükümeti'nden flaş açıklama

MİT’ten DEAŞ’a operasyon! Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı
MİT’ten DEAŞ’a operasyon! Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı

Gündem

MİT’ten DEAŞ’a operasyon! Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23