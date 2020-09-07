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Gündem DEAŞ istihbaratçısına işkenceye 3 tutuklama
Gündem

DEAŞ istihbaratçısına işkenceye 3 tutuklama

Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat elemanını ‘dinden çıktığı’ gerekçesiyle işkenceyle öldüren 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:53:00 -
DEAŞ istihbaratçısına işkenceye 3 tutuklama

23 Temmuz'da Selçuklu ilçesinde ağır yaralı bulunan Emrah Ağar, vücudundaki çok sayıda kırık nedeniyle 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin, DEAŞ'ın istihbarat elemanı olduğunu belirlediği Ağar'ın katili 5 kişinin, DEAŞ içindeki sözde"takva grubu" üyeleri olduklarını tespit etti. 1,5 ay yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30), Emrah Ö. (23) ve Abdullah A. (33) yakalandı. Emniyette suçlarını itiraf eden şüphelilerden böbrek yetmezliği nedeniyle ağır hasta olduğu belirlenen Emrah Ö. serbest kalırken Naci Ö., Sedat Ö. ve Abdullah A. tutuklandı.

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