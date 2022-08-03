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Gündem DDK'dan KPSS için suç duyurusu
Gündem

DDK'dan KPSS için suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulu, KPSS ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 19:15:00 - 2022-08-03 19:30:22
DDK'dan KPSS için suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), KPSS ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ÖSYM başkanı iddialar sonrası görevden alındı

ÖSYM tarafından geçtiğimiz pazar günü KPSS sınavı gerçekleştirildi. Sınav sorularının birtakım yayınevinin deneme kitapları ile aynı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Haberin kaynağı, CİMER’e gelen başvurular üzerine ortaya çıktı. Olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili DDK'ya inceleme talimatı verdi. Aynı geve ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

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