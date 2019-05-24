DBP'li başkana terör tutuklaması!
Batman'da, aralarında DBP İl Başkanı Şükrü Tapkan'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK'ya üye olma ve örgüt adına faaliyet yürütme iddiasıyla tutuklandı.24 Mayıs 2019 Cuma 15:47
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında DBP Batman İl Başkanı Şükrü Tapkan'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan, aralarında Tapkan'ın da bulunduğu 3 kişi terör örgütüne üye olma ve örgüt adına faaliyet yürütme suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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