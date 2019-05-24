DBP'li başkana terör tutuklaması! Batman'da, aralarında DBP İl Başkanı Şükrü Tapkan'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK'ya üye olma ve örgüt adına faaliyet yürütme iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında DBP Batman İl Başkanı Şükrü Tapkan'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan, aralarında Tapkan'ın da bulunduğu 3 kişi terör örgütüne üye olma ve örgüt adına faaliyet yürütme suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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