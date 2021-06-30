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Siyaset Dayatmaya tepki: Aşı olmayan vatandaşlara yasak isteyen Ali Babacan'a 'istifa' şoku!
Siyaset

Dayatmaya tepki: Aşı olmayan vatandaşlara yasak isteyen Ali Babacan'a 'istifa' şoku!

Aşıların zorunlu olmasını ve kapalı mekanlara sokulmamasını savunarak vatandaşların özgürlüğüne müdahale edilmesini isteyen Ali Babacan'a vatandaşlardan büyük tepki geldi. Ali Babacan'ın sözleri DEVA Partisi'nde istifaya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 21:58:00 - 2021-06-30 21:59:41
Dayatmaya tepki: Aşı olmayan vatandaşlara yasak isteyen Ali Babacan'a 'istifa' şoku!

 yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türkiye’de kapalı mekanlara girmek için aşı yaptırma zorunluluğu getirilmeli açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

'Aşı zorunluluğu'nun getirilmesini savunarak insanların özgürlüğüne müdahale edilmesini savunan Ali Babacan, "Bu dönemde salgının yayılmasında yeniden bir artış görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz. Kapalı mekanlara girişte ilave bir tedbir olarak aşı zorunluluğunun düşünülmesi gerektiğini ortaya koymak istiyoruz. Bu işte rehavet olmaz. Özgürce, serbestçe hareket edebilmeliyiz. Bu esnada gereken tedbirlerin alındığından da emin olmalıyız. Böylece toplum olarak kendimizi güvende hissetmeliyiz." ifadelerini getirdi.

Babacan istifa ile cevap!

Ali Babacan'ın özgürlüğe müdahale isteyen sözlerine DEVA Partili vatandaşlardan tepki geldi. 

Aynı zamanda Sakarya Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı olan DEVA Partisi Sakarya İl Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bölükbaşı, Ali Babacan'a tepki göstererek istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından istifasını açıklayan Bölükbaşı, "Deva Partisi İl Yönetimindeki görevimden ve Parti Üyeliğimden an itibari ile istifa etmiş bulunmaktayım! #AliBabacanHaddiniBil" tepkisinde bulundu. 

Ali Babacan'dan 'aşı zorunluluğu' zorbalığı! Vatandaşlardan
Ali Babacan'dan 'aşı zorunluluğu' zorbalığı! Vatandaşlardan "#AliBabacanHaddiniBil" tepkisi geldi

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Ali Babacan'dan 'aşı zorunluluğu' zorbalığı! Vatandaşlardan "#AliBabacanHaddiniBil" tepkisi geldi

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