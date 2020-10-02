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Gündem Dayatmacı 28 Şubat zihniyeti bir kez daha hortladı! Başörtünü çıkar işe başla
Gündem

Dayatmacı 28 Şubat zihniyeti bir kez daha hortladı! Başörtünü çıkar işe başla

Bursa’da üniversite stajı için bir firmaya başvuru yapan Şeyma Bakan isimli öğrenci, skandal bir başörtü zorlaması ile karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:03:00 -
Dayatmacı 28 Şubat zihniyeti bir kez daha hortladı! Başörtünü çıkar işe başla

Geçtiğimiz günlerde Bursa’da 28 Şubat’ı aratmayan bir olay yaşandı.

Staj için bir fabrikaya başvuru yapan üniversite öğrencisi Şeyma Bakan, tesettürlü olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. Firma, başarılı öğrenciye başörtüsünü çıkarma şartı sundu. İkna edilmeye çalışılan öğrenci skandal şart nedeniyle soluğu adliyede aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencisi Şeyma Bakan, staj için başvuruda bulunduğu Orhan Holding bünyesindeki Matay Otomotiv ile yüz yüze görüşmeye gitti.
Kendisini karşılayan insan kaynakları yöneticisi ile görüşen Bakan, başörtüsünü çıkardığı takdirde firmada işe başlayabileceği bilgisini aldı.

Üniversite öğrencisi Bakan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Başörtüsünü çıkarmam sonrası işe başlayacağımı söylediler. Görüşme 40 dakika sürdü.Yüzüme bakmadılar. Aşağılayıcı ses tonu kullandılar. Anneminde bir başörtüsü mağduru olduğu gözümün önüne gelince çok üzüldüm’ dedi.

Şeyma Bakan’ın avukatı Rıfat Bakan ise yaşananlarla ilgili olarak, ‘22 yıl önce yapılan ikna odaları tam bitti derken, özellikle de özel sektörde böyle bir şeyin olması çok üzücü. Serbest piyasa ekonomisini benimsemiş firmalarca bu tür uygulamaların yapılması Türkiye’nin geleceği açısından bizi büyük bir endişeye sevk etti. Halen bu zihniyette olanların olduğunu düşünmek içimi ürpertti’ ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kobal

Matay otomotiv 1987 de Koç holdingindi. Daha sonra Matay'a devretti ama zihniyetle beraber. Alanlar da "Biz elit olduk " dediler.
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Siyasi kavun

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