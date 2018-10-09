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Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın eşinden şok suçlamalar

Kendisine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya’ya boşanma davası açan ve 1 milyon 200 bin lira tazminat isteyen Eda Küçükkaya, evlilikleri boyunca eşinin eski kız arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini söyledi.

09 Ekim 2018 Salı 10:27
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın eşinden şok suçlamalar

FOX TV'de sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya'nın eşi Eda Küçükkaya, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmış ve 1 milyon 200 bin lira tazminat istemişti. Boşanma davasının dilekçesinde, çiftin iki yıllık evlilikleri boyunca yaşadıkları gün yüzüne çıktı.

'Lanet' mesajlar aldı

Dilekçedeki ayrıntılara göre düğün günü çok gergin olan İsmail Küçükkaya'ya eşi aylar sonra düğün günü niçin bu kadar gergin olduğunu sordu. İsmail Küçükkaya da evliliğini duyan eski sevgililerinden, 'Hani evlenmeyecektin, hani çocuk yapmayacaktın?' şeklinde 'lanet' mesajlar aldığını söyledi ve "Beş altı ay öncesinde bir şey yokken tabii birden evlenince şok oldular" dedi. Bunun üzerine Eda Küçükkaya, eşinin 15 ay süren ilişkilerini özellikle sakladığını öğrendi. İsmail Küçükkaya bir röportajında ise Eda Küçükkaya ile beş aylık bir birlikteliğin ardından evlendiğini söylemişti.

Eda Küçükkaya evlendikten sonra yaşamaya başladığı İstinye'deki evine özel eşyaları ile gelmiş. Ancak yatak odası dahil hiçbir eşya yenilenmemiş. Eda Küçükkaya sadece elbiselerini koymak için bir mağazadan gardırop almış. Gardırobu gören İsmail Küçükkaya, "Niye aldın, sığamadın mı?" diyerek eşini azarlamış.

İsmail Küçükkaya, evlilikleri boyunca, geçmişte hayatına giren kadınlarla ilişkisini de kesmemiş. Eşine de, "Ben eski kız arkadaşlarımın hepsiyle görüşürüm, işleri olunca da hallederim" demiş.

Hasta eşini bırakıp gitti

Eda Küçükkaya, geçen yıl bir gece aniden rahatsızlanmış ama İsmail Küçükkaya eşini doktora götürmemiş. Ertesi gün doktora gidildiğinde Eda Küçükkaya'ya kistinin patladığı evde istirahat etmesi gerektiği söylenmiş. Doktor gece kanama olursa acil ameliyata alınmasını gerektiğini söylemesine rağmen İsmail Küçükkaya o akşam konsere gitmiş.

Eda Küçükkaya, evlilik sonrası üzüntüden 50 kiloya düşmüş. İsmail Küçükkaya anlaşmalı boşanmayı zorladığı eşine, "Bu hayatı çok arayacaksın, pişman olacaksın" gibi küçük düşürücü söylemlerde bulunmuş.

(Sabah)

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:27
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