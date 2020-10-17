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Gündem Dayakçı Halil Sezai 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak
Gündem

Dayakçı Halil Sezai 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak

Tuzla’da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında, 5 ayrı suçtan toplamda 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:08:00 -
Dayakçı Halil Sezai 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi değerlendirdi. İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında duruşmanın 30 Ekim’de yapılmasını kararlaştırdı. Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu’nun avukatınca yapılan tahliye talebinin ise reddine karar veren mahkeme, sanık Paracıkoğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliller bulunması, tutuklama nedenlerinin devam etmesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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