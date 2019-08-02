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Davutoğlu'yla ilgili yeni iddia! Parti kurmaktan vazgeçebilir

AK Parti eski Milletvekili Emin Şirin, 1,5 saat görüştüğü eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmaktan vazgeçebileceğini söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:03
Davutoğlu'yla ilgili yeni iddia! Parti kurmaktan vazgeçebilir

Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurmaktan vazgeçebileceği iddiası siyaset kulislerini salladı. Uzun bir süredir iktidarı eleştiren ve yeni oluşum için sinyaller veren Davutoğlu hakkındaki şaşırtan iddia, eski AK Partili vekil Emin Şirin'den geldi.

Emin Şirin, bu iddiasını Ahmet Davutoğlu ile baş başa yaptığı yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmeden sonra gündeme getirdi. Gazeteci Ahmet Takan, Davutoğlu ile görüşen Şirin'in edindiği izlenimlerini bugünkü köşesinde paylaştı.

AK Parti'de revizyon ortaya çıkarsa

"Şöyle söyleyeyim, Ahmet Davutoğlu bir kere AK Parti'ye gönülden bağlı bir insan. Ama AK Parti'ye bağlılığı kadar hukuk devletine, demokrasiye, kuvvetler ayrılığına, insan haklarına, Kopenhag kriterlerine de bağlı bir insan. Eğer AK Parti'yi bu kriterler çerçevesinde görürse veya AK Parti'de bu kriterler çerçevesinde bir revizyon ortaya çıkarsa belki de ayrılmaktan vazgeçer. Yani, şahsi bir mücadele yapmadığı çok ortada. Prensipler çerçevesinde bir mücadele yapıyor. Bu prensipleri kendi mevcut partisi içinde uygulanır hale gelirse yeni parti kurmaktan da vazgeçebilir ama bunlar uygulanamazsa o zaman prensipleri parti aidiyetinin önünde olacak, öyle gördüm."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:03
  1. eski AK Partili vekil Emin Şirin
  2. Ahmet Takan
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. yeni parti

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