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Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?

AK Parti'den istifasını duyuran ve yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'nun çalışmalarını yürüttüğü 3 katlı binanın masraflarının kim ya da kimler tarafından karşılandığı merak konusu oldu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:03
Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?

 Sezai Erhan  YeniAkit 

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmaları için kullanılan Beysukent’teki 3 katlı binanın kira ve diğer masraflarının kimler tarafından karşılandığı merak ediliyor.

Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin, genel merkez olarak kullanılmak üzere Ankara Beysukent'te üç katlı bir bina tuttuğu Temmuz ayında basına yansımıştı. Davutoğlu'nu AK Parti'den istifasını duyurduğu basın toplantısını geçen hafta yeni parti için tuttuğu bu 3 katlı binada yapmıştı.

Masraflarını kim karşılıyor?

Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği görünürken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekmişti. Kulislerde, Davutoğlu’nun yeni parti çalışmalarını yürüttüğü binanın kirasının ve diğer masraflarının kim ya da kimler tarafından karşılandığı merak ediliyor.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:03
  1. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu
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