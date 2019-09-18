Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?

Sezai Erhan YeniAkit

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmaları için kullanılan Beysukent’teki 3 katlı binanın kira ve diğer masraflarının kimler tarafından karşılandığı merak ediliyor.

Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin, genel merkez olarak kullanılmak üzere Ankara Beysukent'te üç katlı bir bina tuttuğu Temmuz ayında basına yansımıştı. Davutoğlu'nu AK Parti'den istifasını duyurduğu basın toplantısını geçen hafta yeni parti için tuttuğu bu 3 katlı binada yapmıştı.

Masraflarını kim karşılıyor?

Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği görünürken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekmişti. Kulislerde, Davutoğlu’nun yeni parti çalışmalarını yürüttüğü binanın kirasının ve diğer masraflarının kim ya da kimler tarafından karşılandığı merak ediliyor.