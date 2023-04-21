Davutoğlu'nun tetikçisinde utanma da kalmamış! Şu dediğine bakın

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan, yine "AK Parti hangi olumlu adımı attıysa Davutoğlu döneminde attı" palavrasına bel bağladı.

AK Parti'nin seçim şarkısından hareketle, çaktırmadan Davutoğlu propagandası yapan Ocaktan, algı peşinde koştuğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK Parti’nin seçim şarkısını dinlerken bir anda zaman kavramıyla ilgili kısa bir tereddüt yaşadım. Çünkü dinlediğim şarkı 2011 yılında yapılan seçimlerin şarkısıydı ama 2023 seçimi için çalıyordu “Haydi bi daha, bi daha…”

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Zamanda geriye gidip 2011 yılını yeniden yaşamayacağımıza göre, AK Parti’nin zihin dünyasının hala 2011 yılında takılı kaldığını düşünmek gerekiyor galiba… Ancak hemen belirtelim o şarkı gerçekten muhteşem bir seçim şarkısıydı, ama AK Parti de bugünkü AK Parti değildi. AK Parti iktidarının bizzat kendi iradesiyle ortaya koyduğu politikalarla Türkiye’nin ekonomide, hukukta ve demokraside bir marka değeri oluşmaya başlamıştı. Dolayısıyla o günkü seçim şarkısı insanların duygularını istismar ederek oluşturulan bir hayal tacirliğini değil, toplumda karşılığı olan bir gerçekliği yansıtıyordu.

Aslında AK Parti, bugünkü seçimlerde 2011 seçim şarkısını kullanarak ciddi bir itirafta bulunmuş oluyor. Yani millete demek istiyor ki: “Bugün yeni bir seçim şarkısıyla huzurunuza çıkacak icraatlar yapamadım, bu yüzden de geçmişin güzel günlerinin hatıralarına sığınmak zorunda kaldım.”

Bu AK Parti adına hüzün verici bir durum ama ne yazık ki başka bir çaresi de yok. (...)"