Davutoğlu’nun tetikçisi haddini aştı! 14 Mayıs’tan sonra AK Parti…

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni Karar’da kalem oynatan İbrahim Kahveci, yine boyundan büyük laflar etti.

AK Parti’nin 14 Mayıs seçimlerinden sonra tarih sahnesinden silineceğini ileri süren Kahveci, “Daha çoook beklersin” dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Siz bakmayın muhalefeti terör, LBGT gibi suni gündemlerle suçlamalarına. Gündeme gelmesini istemedikleri tek konu kamu ihaleleridir. Hatta IMF bile sırf bunun için düşmanlaştırıldı. Hatta ve hatta Somali’nin bile IMF borcu Türkiye tarafından neden ödenmiş olabilir ki? Dedim ya, boşa oy kullanmayın... Bence AK Parti diye bir parti kalmayacak..."



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