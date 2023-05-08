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Medya Davutoğlu’nun tetikçisi haddini aştı! 14 Mayıs’tan sonra AK Parti…
Medya

Davutoğlu’nun tetikçisi haddini aştı! 14 Mayıs’tan sonra AK Parti…

Yeniakit Publisher
2023-05-08 12:23:00 -
Davutoğlu’nun tetikçisi haddini aştı! 14 Mayıs’tan sonra AK Parti…

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni Karar’da kalem oynatan İbrahim Kahveci, yine boyundan büyük laflar etti.

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni Karar’da kalem oynatan İbrahim Kahveci, yine boyundan büyük laflar etti. 

AK Parti’nin 14 Mayıs seçimlerinden sonra tarih sahnesinden silineceğini ileri süren Kahveci, “Daha çoook beklersin” dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Siz bakmayın muhalefeti terör, LBGT gibi suni gündemlerle suçlamalarına. Gündeme gelmesini istemedikleri tek konu kamu ihaleleridir. Hatta IMF bile sırf bunun için düşmanlaştırıldı. Hatta ve hatta Somali’nin bile IMF borcu Türkiye tarafından neden ödenmiş olabilir ki? Dedim ya, boşa oy kullanmayın... Bence AK Parti diye bir parti kalmayacak..."

 
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Yorumlar

Efkar Baba

Serok Ahmed'in tetikçileri Ahmet'den saha kindar, daha da mağrur. Peşine takıldıkları chp-hdpKK'nın emperyalist batı'nın oyuncağı olmuş durumdalar. Zavallılar.. Müptezeller..

yavuz

İbrahim Kahveci, Yalan haber yaptığını birileri için savaştığını Türk Halkı olarak görüyor ve hissediyoruz da Suç isnat edilen O masalarda görevli kişiler yalan haber yazıyorsun diye Neden bu adamı mahkemelerde süründürmüyorlar.
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