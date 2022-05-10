Davutoğlu'nun tetikçisi, Cübbeli Ahmet Hoca'ya salya sümük saldırdı

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP'ye rey verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız ve bölünmeyi önleyemezsiniz!" ifadelerini sanki bütün HDP'lileri kastetmiş gibi lanse edenler kervanına Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki de katıldı. Beki, akıl almaz iftiralar attığı Cübbeli Ahmet'e "had bildirilmesi" gerektiğini savunduğu Karar gazetesindeki iğrenç yazısında şu herzeleri yumurtladı:

"Hoca lakaplı Cübbeli Ahmet, “HDP’ye oy verenler vatandaşlıktan çıkarılsın” diyor.

O ‘bayramlık’ ağzını açmışken bir güzel de beddua ediyor.

“Allah oy veren ellerini iptal eylesin, Allah oylarını yüzde 11’den sıfıra indirsin, Rabbim tüm belaları onların üzerine salsın” diye ilendiği milyonlar, bu ülkenin insanı.

(...)

Serbest seçimlerde, hür irademizle seçelim diye önümüze konan yasal, meşru seçeneklerden ‘istenmeyen’i tercih etmek, suçmuş.

Sandığımız gibi değilmiş, vatandaşların oylarını Cübbeli efendiye beğendirmelerine ilişkin bir şart varmış ki savcı, polis yakasına yapışmıyor.

Kırmızı Kitapçık’ta mı, gizli Anayasa’da mı, artık nerede yazıyorsa...Cübbeli tayfasına, görüşlerinden dolayı halkın bir kesimini diğerine karşı düşmanlığa kışkırtma ayrıcalığı tanınıyor.

Ne TCK 216’dan, ne provokatif paylaşımdan, ne nefret suçundan bir işlem duyuldu.

Cübbeli’nin istediği partiye oy vermeyeni hedef göstermek, bu sebeple halkı kin ve düşmanlığa tahrik filan serbest demek.

Sözcüsü Çelik “AK Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir; vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir; Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir” mesajları paylaşıyor bu sıra.

Kimeyse bu mesajlar, muhatabın Cübbeli tayfası olmadığı kesin.

İktidar adına nefret ve ayrımcılık suçu işleyenlere söylüyor olsa, Cübbeli’ye de bir şey demesi gerekmez miydi?

‘Ağzını topla, ne biçim konuşuyorsun sen’ diyen bile çıkmadı. (...)"