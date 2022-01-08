Davutoğlu'nun Karar'ı iyice zırvalamaya başladı! Mehmet Ocaktan'ın referansına bak çay demle!

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Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan, referans aldığı Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings üzerinden akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ekonomide bağımsızlık mücadelesini başlatmasının ardından ekonomiye yönelik saldırılar gerçekleşmiş, dolarda rekor artış yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi modelini açıklamasının ardından ise dolar ve altın sert çakılmıştı. Türkiye'nin ekonomide başarılı yöne doğru giden bağımsızlık savaşı ise muhalif kalemleri kudurtmaya devam ediyor.

Alman kredi derecelendirme kuruluşundan akıllara ziyan rapor

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, yayınladığı raporda Türkiye’yi dip basamaklarda gösterdi. Listede Türkiye ile ekonomisi kıyaslanamayacak ülkeleri, Türkiye’nin önünde gösteren Alman Scope Ratings’i referans alan Mehmet Ocaktan ise, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Pandemiden dolayı Almanya da dahil küresel çapta yaşanan ekonomik krizden söz etmeyen Ocaktan, Almanların akıllara ziyan raporunu referans alarak Türkiye'nin en riskli ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti.

Ocaktan şu ifadeleri kullandı:

Unutmayalım ki Türkiye şu anda en riskli ülkeler liginde yer alıyor. Almanya merkezli kredi derecelendirme şirketi Scope Ratings, 2021 yılı için en riskli ülkeleri sıraladığı raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, Arjantin ile birlikte en riskli ilk 10 ülke arasında yer aldı.

'Nas'ı referans alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı

Ocaktan daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" sözleri üzerinden eleştirilerde bulunmuştu.

Türkiye’nin ‘nas’ üzerinden bir ekonomik model tartışması yapmasını doğru bulmadığını yazan Ocaktan, “Gelişmiş ülkelerin ekonomide büyük hedefleri konuştuğu, bilimsel gelişmelerde, biyoteknolojide önemli mesafeler aldığı bir dünyada Türkiye’nin ‘Nas’ üzerinden bir ekonomik model tartışması yapması doğrusu çok anlaşılabilir bir durum değil.” ifadelerini kullanmıştı.