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Siyaset Davutoğlu’nun iddiası alay konusu oldu
Siyaset

Davutoğlu’nun iddiası alay konusu oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, erken seçim iddialarını MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ti’ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:03:00 -
Davutoğlu’nun iddiası alay konusu oldu

 yeniakit  Ankara 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Haziran ayında bir seçim olabilir Türkiye'de, kimse buna ‘olmaz' diyemez. Ve ya Ekim ayında olur, bu seçim kararı açıklandığında muhalefetin hazır olması gerekir” açıklamasına ilişkin MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını çocuklar dahi biliyor" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Davutoğlu, haziran veya ekimde seçim olabilir” demiş. Seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağını çocuklar dahi biliyor. Demedi deme! Hiç yoktan sakıt Başbakansın. Seçimleri tahminle, remille açıklarsan strateji çöker, CHP listelerinde arzu ettiğin yeri bulamazsın" ifadelerine yer verdi.

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