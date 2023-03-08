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Medya Davutoğlu'nun "hafız"ı çok fena coştu! Tutmayın küçük enişteyi
Medya

Davutoğlu'nun "hafız"ı çok fena coştu! Tutmayın küçük enişteyi

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni Karar gazetesinde kalem oynatan "hafız yazar" Mehmet Ocaktan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda Millet İttifakı tarafından kazanılabileceğini savunarak, ne denli yüksekten uçtuğunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 12:29:00 -
Davutoğlu'nun "hafız"ı çok fena coştu! Tutmayın küçük enişteyi

 

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni Karar gazetesinde kalem oynatan "hafız yazar" Mehmet Ocaktan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda Millet İttifakı tarafından kazanılabileceğini savunarak, ne denli yüksekten uçtuğunu gözler önüne serdi.

Ocaktan, "Eğer doğru ve etkili bir kampanya yürütülebilirse, birinci turda kazanmamak için hiçbir neden yok. Zira Millet İttifakı’nda yer alan bütün siyasi liderler, bu ülkenin çok farklı sosyolojik ve toplumsal tabanlarını temsil ediyorlar. DEVA lideri Ali Babacan’ın da ifadesiyle önümüzde bir ‘yıldızlar topluluğu’ var ve her biri farklı kıymet ifade ediyor" diyerek, yalakalıkta da rakipsiz olduğunu ortaya koydu. 

 
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