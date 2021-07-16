Davutoğlu'nun gazetesinden rezil "başörtü" haberi

Avrupa Adalet Divanı, işverenlerin belli koşullarda çalışanların başörtüsü de dahil, görünür dini semboller giyebilmesini yasaklayabileceği yönündeki görüşünü tekrarladı. Lüksemburg'daki mahkemenin yargıçları, başörtüsü taktıkları için işlerinden çıkartılan iki Müslüman kadının vakasını inceledi. Kadınlardan biri bir çocuk yuvasında, diğeri de bir eczanede çalışıyordu. İki kadın da başörtüsü takmaya başlamalarının ardından işten çıkartıldı. Mahkeme, hakikaten müşterilere karşı nötr bir imaj sunulmasına ve "sosyal anlaşmazlıkların" önlenmesine katkıda bulunuyorsa, işverenlerin dini inanca dair görünür işaretleri yasaklamasının meşru olduğu yönünde akılalmaz bir karar verdi.

Davutoğlu'nun gazetesinden tepki çeken tavır

Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde büyük destek vererek kurdurduğu Karar gazetesi, söz konusu karardan rahatsız olmadı. Karar'da verilen haberin üslubu tepki çekti. Haberde mahkemeye hiçbir tepki gösterilmezken, tarafsız tutumları eleştirilere neden oldu.