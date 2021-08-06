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Davutoğlu'nun gazetesinden Halk TV'ye transfer
Gündem Davutoğlu'nun gazetesinden Halk TV'ye transfer
Gündem

Davutoğlu'nun gazetesinden Halk TV'ye transfer

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi Karar'da köşe karalayan İbrahim Kahveci, CHP yandaşı Halk TV'ye geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 13:35:00 -
Davutoğlu'nun gazetesinden Halk TV'ye transfer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Part'ye karşı sandıkta her defasında hezimete uğrayan muhaliflerin gazına gelerek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar'da köşe karalayan İbrahim Kahveci, CHP yandaşı HALK TV'ye geçti.

Dini kurumlara yönelik düşmanca sözlerden mütedeyyin kesime karşı iftira dolu yazılara kadar sayısız skandalla gündemi meşgul eden İsmail Saymaz isimli sözde gazeteci de Halk TV'ye katılmıştı.

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