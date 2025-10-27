Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Davutoğlu, "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem" ifadelerini kullandı. Ancak "Sembolik bir makam" teklif edilmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, " Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" dedi.

Bu sözler bazı çevrelerde AK Parti’ye göz kırpma ve dönüş sinyali olarak karşılık bulurken Davutoğlu’na en sert tepki CHP’nin göçmenlere ırkçı tutumlarıyla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi.

Özcan “Biz ne biçim adamlarla masaya oturmuşuz. Başından beri söylüyorum “Şaptan olmuyor şeker!” Böyle siyaseten ilkesiz insanlarla yol yürüdüğümüz sürece bu halk da bizi iktidara getirmez. AHA DA BURAYA YAZIYORUM...” dedi.