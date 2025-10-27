  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Gündem Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!
Gündem

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘iktidar sizi çağırsa gider misiniz’ sorusuna verdiği yanıt AK Parti’ye dönüş sinyali olarak yorumlanırken CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Davutoğlu’nun “Tereddüt etmem” cevabına “Biz ne biçim adamlarla masaya oturmuşuz” karşılığını vererek halkın kendilerini iktidara getirmeyeceğini söyledi.

NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Davutoğlu, "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem" ifadelerini kullandı. Ancak "Sembolik bir makam" teklif edilmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, " Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" dedi.

AHA DA BURAYA YAZIYORUM

Bu sözler bazı çevrelerde AK Parti’ye göz kırpma ve dönüş sinyali olarak karşılık bulurken Davutoğlu’na en sert tepki CHP’nin göçmenlere ırkçı tutumlarıyla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi.

Özcan “Biz ne biçim adamlarla masaya oturmuşuz. Başından beri söylüyorum “Şaptan olmuyor şeker!” Böyle siyaseten ilkesiz insanlarla yol yürüdüğümüz sürece bu halk da bizi iktidara getirmez. AHA DA BURAYA YAZIYORUM...” dedi.

16
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mehmet soylu

 siz nasıl adamlarsınız ki adam beğenmiyorsunuz?

Cengaver

Asla o duyguyu yaşatmayacak RABBİM İslam düşmanları,
TÜM YORUMLARA GİT ( 16 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23