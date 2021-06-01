Davutoğlu'nun Biden iftirası çürüdü

Habertürk'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesnetsiz suçlamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir kez daha ters köşe oldu.

Davutoğlu, "14 Haziran'da sayın Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Biden'la oturacak. Ermeni soykırım iddialarını arkasında bırakarak nasıl oturacak sayın Biden'la. Uluslararası basında çıkan haber başlıkları maalesef çok sarsıcı. O başlıklarla birlikte oturacaksınız. 'Siyasi ahlakı inşa edeceğiz' diye gitseydiniz NATO zirvesine herkes saygı duyardı." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de Biden hakkında şöyle konuştu:

Biden ile yapacağımız görüşmede niçin gerilim safhasında bunu soracağız. Biz sizden önce yine demokratlarla çalıştık. Böyle bir gerilim burada olmadı. Sayın Biden ile görüşme, buluşma trafiğimiz Trump kadar rahat olmadı. NATO'da bir araya geleceğiz. O bir araya gelişte bunları konuşacağız.