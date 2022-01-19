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Medya Davutoğlu'nun adamları Sezen Aksu'ya kalkan oldu
Medya

Davutoğlu'nun adamları Sezen Aksu'ya kalkan oldu

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin yazarları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya hakaret içeren şarkısı sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Sezen Aksu'ya destek vermeye devam ediyor. Akif Beki'nin dünkü yazısından sonra, bugün de Taha Akyol Sezen Aksu'ya arka çıkarak "dayanışma örneği" sergiledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 10:48:00 -
Davutoğlu'nun adamları Sezen Aksu'ya kalkan oldu

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin yazarları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya hakaret içeren şarkısı sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Sezen Aksu'ya destek vermeye devam ediyor. Akif Beki'nin dünkü yazısından sonra, bugün de Taha Akyol Sezen Aksu'ya arka çıkarak "dayanışma örneği" sergiledi. İşte Akyol'un Ali Babacan güzellemesi de yaptığı yazısının ilgili bölümü:

"Sanatçı Sezen Aksu, 2017’deki bir şarkısında geçen sözlerden dolayı öfkeli tepkilere maruz kaldı.

(...) Ali Babacan ve Sezen Aksu aynı hayat tarzlarının insanları değil ama Babacan “şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez” diyerek güzel bir örnek ortaya koydu: ‘Öteki’nin de onurunu ve hürriyeti savunmak!

Yüz yıldır hiçbirimiz öteki’ini yok edemedi. Birlikte yaşamaktan ve bunu sağlayacak bir hürriyet kültüründen başka çaremiz var mı?"

Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki'den Sezen Aksu'ya destek
Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki'den Sezen Aksu'ya destek

Medya

Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki'den Sezen Aksu'ya destek

 

 

 

 

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