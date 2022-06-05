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Medya Davutoğlu'nun adamı zıvanadan çıktı! Daha çooook beklersin ihtiyar
Medya

Davutoğlu'nun adamı zıvanadan çıktı! Daha çooook beklersin ihtiyar

Eski ülkücü, yeni Davutoğlucu Taha Akyol, Karar'daki köşesinde tıynetini belli eden bir çağrı yaptı. Tayyip Erdoğan'ın, ekonominin başına Kemal Derviş gibi bir ismi getirmesi gerektiğini belirten Akyol, bu talebiyle ipinin kimlerin elinde olduğunu da göstermiş oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 11:19:00 -
Davutoğlu'nun adamı zıvanadan çıktı! Daha çooook beklersin ihtiyar

Eski ülkücü, yeni Davutoğlucu Taha Akyol, Karar'daki köşesinde tıynetini belli eden bir çağrı yaptı. Tayyip Erdoğan'ın, ekonominin başına Kemal Derviş gibi bir ismi getirmesi gerektiğini belirten Akyol, bu talebiyle ipinin kimlerin elinde olduğunu da göstermiş oldu. İşte Akyol'un o yazısının ilgili bölümü: 

"Erdoğan, yetkilerini olağan düzeye indirmeyi, kurumların bağımsızlığını, kamu görevlerinin kanunla düzenlenmesini, ordodoks iktisada uygun ve uzun vadeli bir iktisat programını ve başına Özal ve Derviş gibi, bugün Naci Ağbal gibi ‘saf iktisatçı’ bir ismi getirip yetki devretmeyi içine sindirebilir mi?.. Bunu yapmadığı sürece toparlayamaz, başaramaz."

 

 

 

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Yorumlar

a.d

Salak lan bu.....

ayni mesai arkadasi cia tutuklusu enver altayli gibi, sasirmadik

......
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