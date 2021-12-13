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Siyaset Davutoğlu'nu sarsan gelişme! Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Siyaset

Davutoğlu'nu sarsan gelişme! Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Gelecek Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. Diyarbakır'da 200 kişi partiden istifa etti. İstifa eden 200 kişi AK Parti'ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:39:00 -
Davutoğlu'nu sarsan gelişme! Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Diyarbakır’da 200 kişi, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende AK Parti Diyarbakır milletvekilleri ve MKYK üyeleri, yeni üyelere rozetlerini taktı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti’nin vizyon olarak, duruş olarak Türkiye’de çok büyük değişimler, çok büyük dönüşümlerin, devrimlerin altına imza atmış olan siyasi bir hareket olduğunu söyledi.

 

Aydın, “Bugün burada AK Parti ailemizin, Diyarbakır teşkilatımızın daha güçleneceği, daha güzelleşeceği bir programla bir aradayız. Partimize katılım konusunda bizlerle istişare eden değerli arkadaşlarımızın ki, birçoğu bizimle beraber partimizde gönüldaşlık etmiş olduğumuz kardeşlerimiz başka bir partiden tekrardan evlerine, yuvalarına dönmüş oldular. Biz, bugün bu arkadaşlarımıza, kardeşlerimizle yine aynı çatı altında kucaklaşıyoruz. Bundan sonrası içinde beraber, omuz omuza sahada hem Diyarbakır’ımızın güzelleşmesi için, kalkınması için, gelişmesi için hem ülkemizin refahı, huzuru ve mutluluğu için kaldığımız yerden mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepiniz aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

Törene AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman ve partililer katıldı.

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