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Siyaset

Davutoğlu'nu fena kızdırdılar! Hayal kırıklığına uğradı

Partisinin il teşkilatlarına ziyaretlerini sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kurmayları ile arasındaki ilginç diyalog, kulislere yansıdı. İddiaya göre Davutoğlu bazı isimlerden istediği verimi alamadığı için rahatsız.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 07:40:00 - 2020-06-07 08:12:16
Davutoğlu'nu fena kızdırdılar! Hayal kırıklığına uğradı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs sonrası normalleşme adımları ile birlikte partisinin il teşkilatlarını gezmeye başladı.

İddiaya göre Davutoğlu’nun partiye üye kazandırma çalışmalarının hızlandırılması için kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi.

Kulislerde konuşulan ikinci bir iddia ise  Davutoğlu’nun, yardımcılarına daha çok göz önünde olma talimatı verdiği belirtildi.

Bazıları hayal kırıklığına uğrattı

Parti kaynaklarından edilen bilgilere göre Davutoğlu’nun bazı isimlerden istediği verimi alamadığı ve partinin biraz daha güçlenmesinin ardından bu isimlerde değişikliğe gidebileceği kaydedildi.

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Yorumlar

Yasemin

İstanbul sözleşmesini kadem kurulmadan önce ahmetdavutoglu tarafından imzalanmıştır gurur duyduğunu söylüyor imiş Sefa SAYGILI hocamın yazısından öğrendim,
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Yasemin

İstanbul sözleşmesini kadem kurulmadan önce ahmetdavutoglu tarafından imzalanmıştır gurur duyduğunu söylüyor.
  • Yanıtla
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