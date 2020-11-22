Davutoğlu'ndan Suriye çıkışı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde izlediği Suriye politikaları nedeniyle özellikle CHP ve türevleri tarafından eleştirilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bitlis'te yaptığı konuşmada Suriye Kürtlerine ilişkin vaatlerini sıraladı.

Davutoğlu, Suriye Kürtlerinin kullanılmasının önüne geçeceklerini ve yeniden bölgeyle gönül bağı kurulacağını savundu.

Ahmet Davutoğlu, "Suriye Kürtlerinin hamisi ne Fransa'dır ne Amerika'dır. Suriye Kürtlerinin ne zaman sıkıntıyla karşılaşırsa karşılasın tek hamisi Türkiye'dir. Suriye Kürtleriyle yeniden gönül bağı kurmak ve Suriye Kürtlerini bir taraftan terör örgütünün diğer taraftan Fransa'nın Amerika'nın ya da Rusya'nın kullandığı bir kart durumundan çıkarmak zorundayız. O akrabalarımız tarihin her döneminde kaderini Anadolu'ya bağlı kurmuşlardır. Gelecek Partisi olarak Kürtler ile Türkmenler arasında hiçbir fark gözetmeyeceğiz." şeklinde konuştu.