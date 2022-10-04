Davutoğlu'ndan skandal iftira! Yüzüne tükürttürme şimdi Ahmet

"Kim ne derse desin ben sözüme sadığım, Cumhurbaşkanımızla kurduğum vefa ilişkisini son nefesime kadar sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı. Duymayacak. Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam, dünya mazlumlarının tek umudu olan bu ak hareketin zarar görmesine, bu ak yürekli kadroların üzülmesine, ye'se düşmesine asla izin vermem. Dünyadaki mazlumların umudu olmuş AK Parti'ye asla zarar vermeyi düşünmem. AK Parti dışında hiçbir siyasi harekette bulunmam. Bu davaya gönül verenleri üzmektense bütün makamları ayağımın altına alırım... AK Parti büyük bir davanın adıdır. Bu davaya ihanet ettiğimi görürseniz yüzüme tükürün" diyen pişkin Ahmet Davutoğlu, "Yalancının yüzüne tükürsünler mi" dedirtecek bir iftiraya imza attı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen borsa manipülasyonunun arkasında bir siyasi arka plan olduğunu ileri süren Davutoğlu, "Şimdi birileri göstermelik tutuklandı. Eğer biz iktidardayken böyle bir şey yaşansaydı -ki yaşanmazdı- köküne kadar bitirirdik bunu. Şimdi yıllardır Halk Bank davasının, Sezgin Baran Korkmaz'ın davasının Democles'in kılıcı gibi durması yanlış. Sezgin Baran Korkmaz diyoruz bakın, milyarlarca dolar kara para aklama operasyonu. Binali Yıldırım'ın mal varlığı Hollanda'da tartışılıyor. Eğer böyle şeyler olursa, o ülkeler yarın öbür gün sana karşı kullanır bunları" diyerek, elinde tek bir kanıt olmadan açık açık iftira attı.