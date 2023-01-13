  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbullular dikkat! Uzmanı son tahminini duyurdu: Zamanı geldi, kara kış dönemi ve beklenen kar yağışı geliyor!

Tarsus kazısıyla ilgili şok sözler! "Kabe'nin altında saklanıyor olabilir"

İstanbul’u 3 bölgeye ayırmışlar! FETÖ'nün yeni şifreleri

FIFA yılın en iyileri için adayları belirledi! Listede Süper Lig'den bir isim var

Karar şeytana yarar! Sözde İslamcı Karar'ın yaptığı habere bakın: 'Kalça dansı ile hipnotize oldu'

Trablus mahkemesi Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı durdurma kararı aldı! Libya hükümeti başkanı ne dedi?

Mercedes-Benz Türk, enerjisini güneşten alacak! Tarihe geçen adımlarla Türkiye'nin rezervine katkı

Hollanda devinden Türkiye kararı! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdular

Karadeniz doğal gazında heyecanlandıran gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o rezalete suç duyurusu
Siyaset Davutoğlu'ndan 6'lı Masa'ya gözdağı: Biz olmadan seçimi kazanamazsınız
Siyaset

Davutoğlu'ndan 6'lı Masa'ya gözdağı: Biz olmadan seçimi kazanamazsınız

CHP yandaşı gazeteci Şirin Payzın, Halk TV'de yaptığı programda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" sözlerine tepki göstererek "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı" ifadelerini kullandı. Katıldığı canlı yayında Şirin Payzın'a tepki gösteren Davutoğlu, 6'lı Masa'ya gözdağı vererek "Oy oranımızı çıkınca görürsünüz. Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 15:43:00 - 2023-01-13 15:44:28

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını söyledi.

Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" şeklinde konuştu.

Şirin Payzın: Bu özgüven nereden geliyor?

CHP yandaşı Şirin Payzın, Halk TV'de yaptığı programda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" sözlerine tepki gösterdi, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı" ifadesini kullandı.

Davutoğlu'ndan 6'lı Masa'ya gözdağı

Davutoğlu, katıldığı canlı yayında Şirin Payzın'ın sözlerine yanıt verdi. "Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen Başbakan'a dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim" diyen Davutoğlu, "Bunu açan biri ile de konuşmam. Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımızı çıkınca görürsünüz" ifadesini kullandı.

Davutoğlu sözlerinin devamında 6'lı masaya ve muhalif medyaya da gözdağı verdi. Davutoğlu, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23