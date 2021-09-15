Davutoğlu'na yakın Karar, CHP'lilere 'Diyanet' için akıl verdi!

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Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Ne din tacirliği ne de militan laikçilik" başlıklı yazısında, iktidar düşmanlarının hedefe koyduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alıp, CHP'lilere akıl verdi.

'Çok net bir tuzak'

"Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün muhalefet liderlerinin özellikle din ve diyanet konusunda son derece dikkatli bir dil kullanmaları gerekiyor." diyen Ocaktan, AK Parti iktidarı'nı şöyle suçladı: "Çünkü bu muhalefete kurulan çok net bir tuzaktır. 128 milyar doların nereye gittiğini hala izah edemeyen, zamları, hayat pahalılığını önleyemeyen, enflasyona, 10 milyonu bulan işsizlere çare üretemeyen, yangın ve sel felaketleri karşısında çaresizlik yaşayan, yolsuzluk algısını bir türlü üzerinden atamayan iktidar için dini değerleri pazarlamaktan başka bir çıkış yolu yoktur. Bu yolun açıkça dine haksızlık olduğunu bile bile kullanmaktan da çekinmeyecektir."

CHP yandaşı medyaya uyarıda bulunan Karar yazarı Ocaktan, "Neyse ki Kılıçdaroğlu tehlikenin farkındadır, nitekim geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 'Bu bir tuzaktır, bu tuzağa gelmeyeceğiz' diyerek hassasiyetini ortaya koymuştur. Ancak soldaki bazı medya kuruluşlarının aynı hassasiyeti taşıdıklarını söylemek biraz zor."

Başkan Erbaş'ı hedef aldı

"Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın söylemlerini eleştiri sadedinde bu televizyonlarda bazı militan laikçilerin dillendirdiği görüşler maalesef dini değerleri, dindar-muhafazakar kesimleri rencide etme tehlikesini barındırıyor. İşte tam da bu yüzden, din ve diyanet meselesini fazla köpürtmek doğrudan iktidara destek anlamı taşımaktadır, zaten iktidarın beklentisi de bu yöndedir. Bir kere Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı özellikle dini konularda ciddiye alıp tartışmanın abesle iştigal olduğu kanaatindeyim. Çünkü İslami bilimler alanında hiçbir derinliği bulunmadığı gibi, bir rahmet dini olan İslam konusundaki hassasiyeti de şüphelidir."