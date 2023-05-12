Davutoğlu'na ters köşe! Erdoğan'a oy verecek

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine dört gün kalırken Karar gazetesi yazarı ve gazeteci Hakan Albayrak'tan dikkat çeken bir karar geldi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı.

Albayrak sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada, "Nasipse 14 Mayıs'ta Erdoğan ve AK Parti'ye oy vereceğimin bilinmesini isterim." dedi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine dört gün kalırken Karar gazetesi yazarı ve gazeteci Hakan Albayrak'tan dikkat çeken bir karar geldi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı.

Albayrak sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada, "Nasipse 14 Mayıs'ta Erdoğan ve AK Parti'ye oy vereceğimin bilinmesini isterim." dedi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine dört gün kalırken Karar gazetesi yazarı ve gazeteci Hakan Albayrak'tan dikkat çeken bir karar geldi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı.

Albayrak sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada, "Nasipse 14 Mayıs'ta Erdoğan ve AK Parti'ye oy vereceğimin bilinmesini isterim." dedi.