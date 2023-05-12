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Siyaset Davutoğlu'na ters köşe! Erdoğan'a oy verecek
Siyaset

Davutoğlu'na ters köşe! Erdoğan'a oy verecek

Yeniakit Publisher
2023-05-12 10:03:00 -
Davutoğlu'na ters köşe! Erdoğan'a oy verecek

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Hakan Albayrak, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine dört gün kalırken Karar gazetesi yazarı ve gazeteci Hakan Albayrak'tan dikkat çeken bir karar geldi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı.

Albayrak sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada, "Nasipse 14 Mayıs'ta Erdoğan ve AK Parti'ye oy vereceğimin bilinmesini isterim." dedi.

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine dört gün kalırken Karar gazetesi yazarı ve gazeteci Hakan Albayrak'tan dikkat çeken bir karar geldi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı.

Albayrak sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada, "Nasipse 14 Mayıs'ta Erdoğan ve AK Parti'ye oy vereceğimin bilinmesini isterim." dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine dört gün kalırken Karar gazetesi yazarı ve gazeteci Hakan Albayrak'tan dikkat çeken bir karar geldi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı.

Albayrak sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada, "Nasipse 14 Mayıs'ta Erdoğan ve AK Parti'ye oy vereceğimin bilinmesini isterim." dedi.

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Yorumlar

Abdullah

Albayrak zaten hayatında AKP'den başkasına oy vermemiş biri. Sürpriz yok.

emir

cesur olun korkmayın.zaten öyle olmalısınız.kime oy vereceksin ya.tabii ki Erdoğan olmalıdır.sevgiler sunuyorum.
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