Davutoğlu'na sert tepki: Demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok!

Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat, Haber Global ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, Genel Başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olacak" şeklinde kullandığı ifadelere AK Parti'li Hamza Dağ'dan tepki gelmişti.

Dağ "%50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor" demişti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ferhat Murat, "0.1 oy almış parti toplumun yüzde 50+1'inin oyunu almış bir cumhurbaşkanına diyecek ki 'Siz şuraya bunu atayamazsınız.' bir kere bunun hukuki bir zemini söz konusu değil. Cumhurbaşkjnı dese ki 'Ben sizi dinlemiyorum' ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Sistem aynen devam edecek. 0.1 - 0.2'den bahsediyoruz.. 129 bin oy almış Ataşehirde CHP'li belediye başkanı, Türkiye'nin genelinden bu kadar oy alamamış birisi gelecek diyecek ki "MİT başkanının ataması konusunda ben etkin bir süreç yönetirim" bunun bir kere hukuki karşılığı yok. Orada atılan imzalar helvacı kağıdından ibarettir. Başka da bir açıklaması olamaz... Burada 0.1-0.2 oyları olan partilerin cumhurbaşkanı üzerinde bu kadar etkili ve yetkili olması çok mantıklı ve akla yatkın değil. Zaten seçmen de bunun kararını ve karşılığını net bir şekilde gösterir. Demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok..." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ Davutoğlu'nun sözlerine tepki göstermişti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya üzerinden Davutoğlu'nun açıklamalarına şu sözlerle tepki göstermişti:

"Belli ki 6’lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. %50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor."