Davutoğlu'na bu yüzden kızılır mı devrimciler? Yazık şu adama ya

Melih Altınok, seçimi kazanırlarsa 6 genel başkanın da cumhurbaşkanıyla aynı yetkilere sahip olacağını... Hatta hepsi bir araya gelip voltranı oluşturduklarında, seçilen cumhurbaşkanından bile daha güçlü olacaklarını... Çünkü imza vermezlerse cumhurbaşkanının adım bile atamayacağını söyleyen Ahmet Davutoğlu'na "haksız yere yüklenildiğini" belirtti. Sabah gazetesindeki ironik yazısında, Davutoğlu'nun açıklamalarının benzerlerinin masanın diğer üyeleri tarafından da yapıldığını hatırlatan Altınok, "E Davutoğlu'na niye kızıyorsunuz o zaman devrimciler?" diye sordu.

İşte Altınok'un o yazısının ilgili bölümü:

"Bugünlerde 6'lı masa medyasında Ahmet Davutoğlu'na veryansın etmeyen yok...

Üstelik kapalı kapılar ardında falan değil, açık açık... Ekranlardan, gazete köşelerinden atış serbest.

Şirin Payzın'ın Halk TV ekranlarında, "Bilmiyorum Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi... Sürekli açıklama yapıyor, sürekli..." diyerek racon kesmesi, muhalefette oluşan atmosferi çok iyi tarif ediyor.

Bir gazetecinin, siyasetçilerin açıklama yapmasından yakınması nasıl bir garabettir, takdir sizin...

Ama Davutoğlu'na haksızlık yapıldığı da kesin.

Öyle ya ne diyor, ne anlatıyor adam?

Seçimi kazanırlarsa 6 genel başkanın da cumhurbaşkanıyla aynı yetkilere sahip olacağını... Hatta hepsi bir araya gelip voltranı oluşturduklarında, seçilen cumhurbaşkanından bile daha güçlü olacaklarını... Çünkü imza vermezlerse cumhurbaşkanının adım bile atamayacağını...

Evet bu komite vesayeti, Anayasa'ya, demokrasinin ve sivil siyasetin temel ilkelerine aykırı. Ama plan bu. 6'lı masanın alametifarikası.

Daha önce Temel Karamollaoğlu "eşgüdüm kurulu"ndan bahsederek masanın akla darbeler sonrası kurulan konseyleri akla getiren bir model üzerine kurulduğunu açıklamadı mı zaten?

Dün de CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun "Seçtiğimiz cumhurbaşkanı 'Ben karar vereceğim' derse kriz çıkar, yeniden seçime gideriz" şeklindeki çıkışı üzerine, "Biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki Siyasi Partiler Kanunu'na göre altısı da sistemde olacak" dedi.

Yani Davutoğlu'nun çocuğa sorsanız kriz çıkartır diyeceği "6 cumhurbaşkanlı hükümet modeli" tarifinin ortak hedefleri olduğunu açıkça teyit etti.

E Davutoğlu'na niye kızıyorsunuz o zaman devrimciler?

Gerçekçi bir şekilde kazanırlarsa sebep olacakları, krizlerden kriz beğeneceğimiz kaos günlerinin bizi beklediğini tane tane anlatıyor diye mi?"