Davutoğlu'na AK Parti'deki sözlerini hatırlatıp çağrı yaptı! 'Ya erkek gibi sözünde dur...'

Melih Gökçek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, AK Parti'deyken 'Her makamı elimin tersiyle iterim ama hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam' sözlerini hatırlatarak, 'Ya erkek gibi sözünde dur ya da siyaseti bırak' çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, AK Parti'den ayrıldıktan sonra CHP ile iş tutarak "Yol ve dava arkadaşım" dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet eden Ahmet Davutoğlu'na, tokat gibi sözlerle çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Başbakanlık koltuğuna oturan Ahmet Davutoğlu, AK Parti içindeyken, "Her makamı elimin tersiyle iterim ama hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam" sözü vermişti.

Hırstan adeta gözü karardı

Davutoğlu CHP öncülüğündeki 6'lı masada tüm manevi değerlerini siyasi hırsı uğruna ayaklar altına altı.

Hırstan adeta gözü kararan Davutoğlu son olarak da Kahramanmaraş merkezli Türkiye'yi yasa boğan depremlere ilişkin çirkin bir çıkışta bulunarak enkaz altından yalnızca AK Partililerin kurtarıldığını ima etti.

Davutoğlu'na AK Parti'deyken verdiği sözleri hatırlatan Melih Gökçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

'Ya erkek gibi sözünde dur ya da siyaseti bırak'