Davutoğlu'cu tayfa, yüzde 1'lik oya böyle sevindi!

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Metropoll araştırma şirketinin yayınladığı ankette yaklaşık yüzde 1 bile alamazken Ahmet Davutoğlu yandaşı Karar gazetesinin haberi güldürdü.

Karar gazetesi, birinci sayfada en alttan verdiği ve "DEVA'lı dengeci, Gelecek'çi sıkı partili" başlığı attığı haberde, Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'ne oy verecek seçmenin ikinci bir partiye oy vermeyeceğine sevindi.

Yüzde 1 oyu yazmadılar

Gelecek Partisi'nin yüzde 1 oy bile alamadığını yazamayan Karar, Gelecek Partililerin ikinci partiye oy vermek gibi bir düşüncelerinin olmadığını yazdı. DEVA Partisi'nin ise tabloya göre hareket ettiğini ve CHP'ye bile oy verebileceğini yazan Karar gazetesinin övünmesi güldürdü.