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Davutoğlu'cu isimler tek tek istifa ediyor! İşte istifa edeceklerin listesi

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti üyeliğinden istifa etmesinin ardından Davutoğlu’nun ekibinden eski Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün’de istifa etti.

13 Eylül 2019 Cuma 14:08
Davutoğlu'cu isimler tek tek istifa ediyor! İşte istifa edeceklerin listesi

 Sezai Erhan  Yeni Akit  Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski milletvekillerinden Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ ile eski İl Başkanlarından Nedim Yamalı ve Selim Temurci, ihracı beklemeden AK Parti'den istifa ettiklerini bugün düzenledikleri basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdular. Yeni Akit’in günler öncesinden, Davutoğlu’nun istifasının ardından birlikte hareket ettikleri eski milletvekilleri ile eski İl başkanlarını da gündem oluşturmak amacıyla istifalarını açıklayacaklarını duyurmuştu.

İlk istifa Feramuz Üstün’den geldi

İlk istifa AK Parti 24.dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün’den geldi. Üstün, “Kuruluşundan beri aziz milletimize hizmet etmek için içinde bulunduğum Ak Parti’den Başbakanımız Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu ile beraber bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum” dedi.

İşte istifa edecek isimler

Yeni Akit’in edindiği bilgilere göre istifa edecek isimler şöyle: Eski AK Parti Diyarbakır milletvekili Cuma İçten, eski Konya AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, eski İstanbul AK Parti Milletvekili Ali Sarıkaya ve Mehmet Ali Pulcu, eski İzmir AK Parti Milletvekili İbrahim Turhan, eski AK Parti Tokat Milletvekili Çoşkun Çakır, AK Parti eski Bursa Milletvekili Kani Torun, eski AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, AK Parti eski Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, eski AK Parti Konya Milletvekilleri Kerim Özkul, Uğur Kaleli ve Mustafa Baloğlu, AK Parti eski Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, eski Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, eski Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun, AK Parti eski Çankırı Milletvekili İdris Şahin

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:08
  1. Tokat
  2. Konya
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Gümüşhane
  6. Diyarbakır
  7. Çankırı
  8. Bursa
  9. Bitlis
  10. Ahmet Davutoğlu
  11. AK Parti
  12. Feramuz Üstün

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