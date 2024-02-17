Davutoğlu yine CHP'ye sarıldı! İşte destekleyecekleri aday

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi, yerel seçimlerde Ankara'da destekleyeceği adayı açıkladı.

Gelecek Partisi'nin yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği belli oldu.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Hasan Seğmen; gündeme ve yeni belediye başkan adaylarına dair basın açıklaması yaptı. Gelecek Partisi bu basın toplantısında partinin yerel seçimde nasıl bir yol izleyeceğini de açıkladı.

Mansur Yavaş'ı destekleyecekler

Ahmet Davutoğlu'nun partisi Ankara'da hangi adayı destekleyeceğini de açıkladı. Partiden yapılan açıklamada Başkent'te AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'a karşı CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın destekleneceği ilan edildi.

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Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu desteğin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

"Yerel seçimde bizi destekleme kararı alan Gelecek Partisi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'mıza layık olmak için şeffaflıkla ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz."