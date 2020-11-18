Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası değerlendirmelerde bulundu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülke kararlı, bu ülkenin insanı kararlı. Her kesimin görüşünü almak zorundasınız." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Davutoğlu ve beraberindeki heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke karşıladı.

Ziyarette Öztrak ve Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca da hazır bulundu.

Davutoğlu'na ise Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğan Demir, Serap Yazıcı, Kerim Rota, Nedim Yamalı, Kani Torun ve Mehmet Ali Pulcu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- "Yeni bir anayasa ve siyasal sistem modeline ihtiyaç var"

Gelecek Partisi tarafından açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli çalışmasını Davutoğlu'nun kendileriyle paylaştığını aktaran Kılıçdaroğlu, bu çalışma dolayısıyla Davutoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Davutoğlu ise Türkiye'nin yeni bir anayasaya ve bu anayasanın önünü açacak yeni bir siyasal sistem modeline ihtiyaç olduğunu belirterek, bu çerçevede hazırladıkları çalışmanın geçmişte uygulanan parlamenter sistemin eksikliklerini gideren, temsil-istikrar dengesini sağlayan ve bütün vatandaşların sürece katılmasını temin eden bir siyasal sistem olduğunu söyledi.

Görüşmede ortak birçok hususun paylaşıldığını bildiren Davutoğlu, güven ve diyalog ortamının teşvik edilmesi noktasında önemli bir adım atıldığını ifade etti.

- Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tehdit ve hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmasına yönelik şunları söyledi:

"Nasıl bir değerlendirme yapayım? Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Nasıl bir hale geldik? Daha önce ifade etmiştim. Hukukun olmadığı, hukukun ihlal edildiği, devlette liyakatin çöktüğü, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Ki bunu 2-3 hafta önce ifade etmiştim. Nasıl oluyor da böyle bir eleştiri başka bir yerden geliyor. Bana cevap verecek olan Sayın Bahçeli'dir veya onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne onu bilmiyoruz ama ciddiye alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın, bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayımilliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı ziyarete davet edilip edilmediğine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın davet teklifinin ziyaretten bir gün önce kendisine ulaştığını bildirdi.

- "Demokrasinin önünü tıkamak için her şeyi yapıyorlar"

2018 yılında Millet İttifakı ile ortak anayasa çalışması yapıldığı yönündeki açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi tarafından hazırlanan çalışmanın bütün siyasi partilere verileceğine dikkati çekti.

Türkiye'de huzurun olması ve kurumların sağlıklı çalışması için yeni bir anayasanın hazırlanması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, anayasa çalışmalarının kiminle yapıldığı konusunun çok tartışılmasını anlamadığını belirtti.

Meclisteki partilerin yer aldığı anayasa çalışmalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bütün bunları bir tarafa atarak, demokrasinin önünü tıkamak, baskı rejimini yasallaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülke kararlı, bu ülkenin insanı kararlı. Her kesimin görüşünü almak zorundasınız." değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli çalışmasına yönelik AK Parti'nin ziyaret edilip edilmeyeceğine yönelik soru üzerine, bütün siyasi partilere teklifte bulunulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim teklifimiz pür, tutarlı, temsil ve istikrarı sağlayan bir parlamenter sistem. İstikrarı sağlarken ilkemiz yapıcı güvensizlik oyu ilkesidir. Yani bir hükümet değiştirmek istendiğinde alternatif hükümetin Meclis onayına sunulmasıdır. Böylece istikrarsızlık ortadan kalkacak, temsil üzerinde de Siyasi Partiler Kanunu ve baraj başta olmak üzere temsilin önündeki bütün engelleri kaldıracağız."