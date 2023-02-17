  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Davutoğlu ve Karamollaoğlu "Yazıklar olsun" dedirtti! Pes, vallahi de billahi de pes
Medya

Davutoğlu ve Karamollaoğlu "Yazıklar olsun" dedirtti! Pes, vallahi de billahi de pes

Engin Ardıç, Türkiye'yi sarsan deprem sebebiyle düzenlenen ve rekor bağış toplanan yardım kampanyasına Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'ndan destek gelmemesini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 11:06:00 -
Davutoğlu ve Karamollaoğlu "Yazıklar olsun" dedirtti! Pes, vallahi de billahi de pes

Engin Ardıç, Türkiye'yi sarsan deprem sebebiyle düzenlenen ve rekor bağış toplanan yardım kampanyasına Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'ndan destek gelmemesini eleştirdi. Solcuların da ellerini ceplerine atmaktan imtina ettiğini belirten Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İyi para toplandı: Kabaca 115 milyar lira.

Büyük müesseseler, bankalar, holdingler milyarlar yağdırdılar.

Kılıçdaroğlu bile 1 maaşını vermiş vere vere...

Davutoğlu ve Karamollaoğlu...

Onlardan da ses yok.

En dokunaklısı, 50 milyon lira gönderen ve "ismini açıklamak istemeyen" bir vatandaş.

Helal olsun.

Tansu Çiller'in gönlünden bile 1 milyon lira kopmuş.

Ailesinden karne hediyesi alıp da buraya aktaran öğrenciler bile var, ama az ama çok.

Hiç sesi çıkmayanlar da var.

Solcular.

***

Bir sürü sol parti var.

Devrim yapacaklarmış.

Devrim yapana kadar tek kuruş çıkmıyor...

Birçok sendika var.

Üç de konfederasyon.

Bunlardan tık yok.

Çıkarın da elli kuruş verin be!

Üyelerinizden birer maaş kesin...

Otellerinizi, misafirhanelerinizi depremzedelere açın...

I ıh. Tık yok.

Siz ne işe yararsınız?

Devrim yapmaya yararsınız, onu anladık da, başka ne işe yararsınız?

Sizde elbette o büyük holding sahipleri kadar para yoktur.

"Sembolik" olarak bir lira verin be!

***

Bana Yazarlar Sendikası'nı hatırlattılar.

Böyle bir sendika kurulmuştu, biz de sevinmiştik.

Üye olduk.

Hiçbirimizin hiçbir kitabından tek kuruş alacağı için kılını kıpırdatmadı. Biz kazığı yedikçe seyretti.

Bol bol rakı içiyorlardı toplanıp.

Eleştirince de biz kötü kişi olduk.

Benim haklarımı savunmayacaksa bu sendika ne işe yarayacaktı?

Üye olmuş birkaç kişi kaldıysa otursun da beş dakika düşünsün: Bu ülkede "sol" ne olacaktır, ne işe yarayacaktır?

Yazarın emeğini sermayeye karşı korumak...

Hadi canım sen de."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali Ayhan

Engin Ardıç gerçekleri kör gözlere sokacak kadar enfes dile getirmiş Allah'ım razı olsun parlak ve Sokrat varı üslubu Türk milletinin hep hizmetinde devam eder insh Allah hakikatlar konusunda çabasına kuvvet versin

Türk

Ve bunlar devlet yönetmeye talip he mi sıfır oya sahip çok bilmişler, demek ki yönetmeye değil yağmalamaya gelmek niyetleri. Allah bu milleti sevmeyenlere bu fırsatı vermesin yarında gizli yardım yaptık derler meral ve kemal zaten devasa bağış yapıp gözlerimizi yaşarttılar BİRER MAAŞ bağışladılar o verdikleri bir maaşları ile kim bilir kaç ev kaç ay doyar utanmada yok devleti dolandıran küfürbaz vekil hortumladığı milyon dolarları ödedi mi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23