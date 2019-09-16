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Davutoğlu ve çevresi bu habere çok üzülecek! O isimler değişmeyecek

Ankara kulislerinde kabine değişikliği iddiaları her geçen gün daha da artıyor. Kulislere göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu çevresinin rahatsız olduğu bakanlardan Berat Albayrak ile Süleyman Soylu değişmeyecek.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:51
Davutoğlu ve çevresi bu habere çok üzülecek! O isimler değişmeyecek

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

23 Haziran seçimlerinin hemen ardından kabinede ve parti yönetiminde değişiklik olacağı beklentisi, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim’e doğru yeniden güçlü biçimde dillendirilmeye başlandı.

İki bakan kesin kalacak deniliyor

Ankara kulislerinde, AK Parti’den ihracı istenen ve geçen hafta ise ihracı beklemeden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve çevresinin rahatsız olduğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile CHP ve HDP tarafından çok sert eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kabine değişikliğinde görevine devam edeceği konuşuluyor.

Kabine değişimin boyutları ne olacak?

Kabine değişikliğinde bu kez sayının 5-6’yı bulabileceği belirtiliyor. Kimi çevreler ise değişebilecek bakan sayısının 3-4 ile sınırlı kalacağını savunuyor. Değişiklik rüzgarının daha çok icracı bakanlıklarda yaşanacağı bakanlıklardaki koridorlarda yüksek sesle dillendiriliyor.

Peki değişiklik ne zaman olabilir?

Kulislere göre Ekim ayındaki Ak Parti’nin 29’uncu değerlendirme ve istişare kampından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişikliğe gidebileceği konuşuluyor.

Bakanların performansına bakar

Bu iddialar AK Partili üst düzey isimlere soruldu; “Şu gün kabine de değişiklik olacak diyemeyiz. Kararı Sayın Cumhurbaşkanımız verecektir. Karar verirken de kamuoyu yoklamalarından tutunda Bakanların performansına ilişkin istediği program ve projelere bakar. Performansı düşük olanlar değişir. Cumhurbaşkanımızın milletvekillerimizden ziyade yine dışarıdan isimler getireceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:51
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  5. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • FerasetFeraset11 dk önce
    Demek ki çöküşe uygun adım marş marş gidiyorsunuz!
  • AhmetAhmet17 dk önce
    Süleyman Soylu tabiki değişmesin çok başarılı ama Berat Albayraka herkes tepkili baştan beri yanlış damadın bakan yapılması kesin değişmeli...

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