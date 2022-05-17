Davutoğlu ve Babacan'a hiç beklemediği yerden tokat! Resmen şok olacaklar

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin yazarı Hakan Albayrak bile "Davutoğlu ve Babacan'dan bir cacık olmayacağını" itiraf etmek zorunda kaldı. "Altılı masanın altılı ittifaka dönüşmesi halinde bu ittifaktan müşterek bir hükümetin çıkacağını ummak fazla hayalcilik olur" diyen Albayrak, özetle şunları kaydetti:

"Millet İttifakı liderleri ile Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerini buluşturan altılı masa, farklı siyasi gruplar arasında ünsiyet kurulmasına ve bazı önyargıların aşılmasına hizmet edebilecek olması bakımından ümit verici.

Altılı masanın altılı ittifaka dönüşmesi halinde bu ittifaktan müşterek bir hükümetin çıkacağını ummak ise fazla hayalcilik olur; hele Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin bu ittifak içinde alacakları oyların azlığına rağmen o hükümette hatırı sayılır bir şekilde temsil edileceklerini ummak…

Altılı masanın bir ortak hükümet formülü geliştirebileceği de şüpheli zaten."