Davutoğlu ve Babacan o konuda kendilerini "sıyıramaz"

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, CHP ile aynı masaya oturmayı ve belki o partinin listesinden milletvekili olmayı düşünebilmeyi kabul eden eski AK Partililerin bir türlü muhalefet cephesinin onurlu üyeleri olarak kabul edilmemeleri hayli düşündürücü olduğuna dikkat çekerek, "Başbakanlık ve başbakan yardımcılığı yapmış Davutoğlu ve Babacan’ın muhalefet gözünde AK Parti’nin 20 yılda yaptıklarının 'sorumluluğundan' tümüyle kendilerini sıyırmaları mümkün değil" ifadelerini kullandı. Duran, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yeni yasadan sonra milletvekilliği seçiminde 6 partinin nasıl bir dizilim yapacağı bell i değil. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun “ittifak içinde ittifak olarak 3. ittifak” önerisi DEVA ve GP’yi, SP altında toplama arzusuna işaret ediyor. Her partinin kendi oyu ile milletvekili çıkarması zarureti ittifaklar içerisindeki küçük partilerin pazarlık payını düşürdü. Önce medyada sonra Karamollaoğlu’nun söyleminde 3. ittifak önerisinin tartışılmaya başlaması yeni duruma bir tepki. DP Genel Başkanı Uysal’ın, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” şartını sayması 6’lı masa destekçileri için rahatsız ediciydi.

CHP ile aynı masaya oturmayı ve belki o partinin listesinden milletvekili olmayı düşünebilmeyi kabul eden eski AK Partililerin bir türlü muhalefet cephesinin onurlu üyeleri olarak kabul edilmemeleri hayli düşündürücü. Başbakanlık ve başbakan yardımcılığı yapmış Davutoğlu ve Babacan’ın muhalefet gözünde AK Parti’nin 20 yılda yaptıklarının “sorumluluğundan” tümüyle kendilerini sıyırmaları mümkün değil."