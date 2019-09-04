Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu

Dün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve üç eski milletvekilinin AK Parti'den ihraç edilmeleri için disipline sevk edilmesine tepki gösteren 25. dönem Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'ndan Fatma Yavuz görevinden istifa etmişti. Kulislerde yeni istifaların olacağı söylentileri dolaşıyor.

Ankara kulislerini aktaran 'Ankara Kuşu'nun sosyal medya hesabından 29 milletvekilinin istifaya hazırlandığına dair bir iddia geldi. Sosyal medyanın gündemine oturan iddiaya göre istifayı düşünen mevcut vekillerin illeri ve sayıları şöyle:

- İstanbul 10,

- Ankara 2,

- Kayseri 2,

- Konya 2,

- Antalya 2,

- Bursa 2,

- Şanlıurfa 2

Mersin, Gaziantep, Samsun, Ordu, Balıkesir, Manisa ve Yozgat milletvekilleri.

Kimin partisine katılacaklar?

İstifa edecek vekillerin bir kısmının Ahmet Davutoğlu'nu takip edeceği söylenirken, büyük bir bölümünün Ali Babacan'ın partisine katılmayı planladığı söyleniyor.

Ali Babacan'ın partisi

Ali Babacan'ın yeni partisini Ekim sonu ya da Kasım ayı başında duyuracağı belirtiliyor. Kulislere düşen bilgilere göre Babacan şu anda partinin temel taşı olacak kadroları belirliyor. Kadrolar oluştuktan sonra parti tüzüğü bu isimlerle oluşturulacak. Ardından partinin ismi belirlenip kuruluşu ilan edilecek.

Ahmet Davutoğlu ekibini topluyor

Parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu ise ihraç kararı sonrasında çalışmalarını hızlandırdı. Dün kendisine yakın isimleri İstanbul'daki çalışma ofisinde toplayan Davutoğlu, bugün de 41 ilin temsilcisi ile bir araya gelecek.