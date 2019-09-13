Davutoğlu ve Babacan derken o isim partiyi kuruyor! 'Bu ay sonunda partilileşme süreci başlıyor'

CHP'den ihraç edildikten sonra, yeni bir siyasi parti kurma çalışmaları başlatan Ardahan bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz, Eylül ayı sonunda partileşme sürecini açıklayacağını ifade etti.

Türkiyehavadis sitesinin yazarı Melek Çalıkoğlu'na konuşan Öztürk Yılmaz, 22 Eylül'de Ankara'da düzenleyecekleri toplantı ile, merkezin sağında veya solunda değil, 82 milyonu kucaklayacak, tam merkezde yer alacak olan oluşumun partileşme sürecini açıklayacak. Öztürk Yılmaz; “Türkiye’de A'den Z'ye değişim şart. Bunu yapabilen insanlar Türkiye'yi yönetebilir. Bir binada yangın düşünün siz bir odayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Biz bunu yapmayacağız. Şu anda siyasi partiler aynılaşmış. Hiçbirinin diğerinden bir farkı kalmamış” dedi.

"Türkiye'nin yeni bir sayfa açması elzem"

Çalışmalarını yürüttüğü yeni parti için, “Merkezde bir oluşum hareketi olarak ortaya çıktık. Üzerinde çalıştığımız merkezin sağı solu değil, bizzat merkezin tam göbeğinde bir oluşum. Biz bir siyasi partinin kopyasını yapmıyoruz. Herhangi bir partinin de karşısında değiliz. Biz 82 milyonun bütün farklılıklarını bilerek ve o farlılıkları bir zenginlik kabul ederek, o zenginliğin üzerine bir Türkiye inşa edeceğimiz bir vizyona sahibiz” diyen Öztürk Yılmaz, “Talan ekonomisi Türkiye'yi bu noktaya getirdi. İktidar dediğini yapıyor, karşısında muhalefet yok. İktidar 18 yıldır bunları yaparak iktidarda kaldı, muhalefet de bu olanlara kayıtsız kaldığı, hiçbir şey yapmadığı için orada kaldı. Türkiye'nin yeni bir sayfa açması elzem” ifadelerini kullandı.