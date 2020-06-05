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Siyaset

Davutoğlu siyasi rant peşinde! Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını diline doladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti. Cumhurbaşkanı'nın bu kararı sonrası, siyasi rant peşinde koşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı paylaşımla kararı eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:40:00 - 2020-06-05 13:55:37
Davutoğlu siyasi rant peşinde! Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını diline doladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminde, milleti koronavirüsten korumak için çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini anımsattı. Bunlardan birinin de tüm Türkiye'de veya belirli illerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamaları olduğunu belirten Erdoğan, "Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu siyasi rant peşinde

Bu türden kararların olağanüstü süreçlerde kısa sürede alınabilip kaldırılabileceğini göz ardı eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu siyasi rant peşine düştü. Yasağın kaldırılmasından rahatsız olan Davutoğlu skandal bir paylaşımda bulundu.

Davutoğlu şu hezeyanlarda bulundu:

"Dün Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok dedi. Akşam İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şimdi de Cumhurbaşkanı yasağı kaldırdı. Bu bir yönetim krizi değilse, nedir? Ülkemizdeki her tür kriz temelde bir yönetim krizinin eseridir. Nerden baksan tutarsızlık!"

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Yorumlar

Sassas

Artık ahmetimizde herşeye salçaolmaya başladı birsen eksiktin şimdi tamamlandı
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Yavuz

Sen konuşma ahmet
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