  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük'ten o AK Partililere çok sert eleştiri: Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor! Bunlar size müstahak

Sivas'ta deprem oldu! Resmi açıklama geldi!

Merakla beklenen 2024-YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı

Ahmet Hakan’dan solak ekonomist Özgür Demirtaş’a okkalı şamar! Artık kolay kolay insan içine çıkamaz

Yunanistan bu haberle çalkalanıyor! Türkiye, Fransa'nın kapı dışarı edildiği ülkeden uranyum çıkaracak

Memur ve emekli zammı için Merkez Bankası'ndan kritik açıklama!

Suudiler duyurdu: BAE Türkiye'den orayı istiyor! Ankara kabul ederse 500 milyon dolar verecekler

Emekli olmak isteyene yüksek maaş fırsatı!

Vatandaşın ucuz domates yemesine kimin engel olduğu ortaya çıktı! Gerçekten olacak iş değil

HÜDA PAR yine Müslümanların sesi oluyor: 'İslami değerlere hakaret ceza sayılsın' tasarısı meclise taşınıyor
Gündem Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı
Gündem

Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 13:07:00 -
Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı

Gazeteci Sinan Burhan'a özel açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, "Ahmet Davutoğlu Bey ile AK Parti'ye geçerim. Ahmet Davutoğlu geçmez ise geçmem. Biz parti olarak komple geçeriz.” iddiasını yalanladı.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Muhalefet partilerinden 7 milletvekilin AK Parti'ye geçeceği iddiasına yönelik Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a özel açıklamalarda bulundu.

Sinan Burhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben Nedim Yamalı ile telefonla görüştüm. Kendisiyle çok eski hukukumuz var. Bütün gazete, televizyonlarda Nedim Yamalı Beyin “Ahmet Davutoğlu Bey ile geçerim. Ahmet Davutoğlu geçmez ise geçmem. Biz parti olarak komple geçeriz.” ifadesi olduğu iddia edildi. Böyle bir ifadeniz var mı diye sordum.

"BEN GEÇEBİLİRİM"

Dedi ki 'Külliyen yalandır. Ahmet Davutoğlu geçmezse ben geçmem demedim. Bu haberin içeriği doğru fakat başlığı çarpıtılmış. Doğrusu şu diyor ki; Ülkenin zor günlerinde bir arada olmamız gerekir. Partilerin bir arada olması gerekir. Ben Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı seviyorum kendisini takdir ediyorum, destekliyorum. Ahmet Davutoğlu ne karar verir bilmiyorum. O kendi kararıdır. Ben geçebilirim, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşürüm."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Artık iflah olmayız’ diyen Babacan ve Davutoğlu neredeler? Kredi notu arttı karanlık senaryolar toz oldu
“Artık iflah olmayız’ diyen Babacan ve Davutoğlu neredeler? Kredi notu arttı karanlık senaryolar toz oldu

Ekonomi

“Artık iflah olmayız’ diyen Babacan ve Davutoğlu neredeler? Kredi notu arttı karanlık senaryolar toz oldu

"Deli Osmanlı Davutoğlu" ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'de PR oyunları
"Deli Osmanlı Davutoğlu" ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'de PR oyunları

Gündem

"Deli Osmanlı Davutoğlu" ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'de PR oyunları

Ahmet Davutoğlu tüm kadrosu ile Ak Parti’ye dönüyor
Ahmet Davutoğlu tüm kadrosu ile Ak Parti’ye dönüyor

Gündem

Ahmet Davutoğlu tüm kadrosu ile Ak Parti’ye dönüyor

Davutoğlu AK Parti’ye mi dönüyor? Ahmet Hakan'dan bomba yazı
Davutoğlu AK Parti’ye mi dönüyor? Ahmet Hakan'dan bomba yazı

Medya

Davutoğlu AK Parti’ye mi dönüyor? Ahmet Hakan'dan bomba yazı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23