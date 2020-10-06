Davutoğlu PKK ve HDP ile aynı dili konuştu

Türkiye'de Başbakanlık yapmış bir isim olan Ahmet Davutoğlu katıldığı televizyon programında 6 yıldır devam eden Kobani soruşturmasını siyasi olarak niteleyip, Türkiye'de Kürt kökenli vatandaşların kıskaç altında olduğunu belirterek adeta terörist PKK ile aynı dili konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 yıl sonra başlatılan ve onlarca insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan kobani olayarıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör sevici HDP'nin içerisinde teröre mesafe koymak isteyenlerin olduğunu belirterek, soruşturmanın bloklaşmaya davetiye çıkaracağını iddia etti.

Davutoğlu, herkesin terörist kisfesiyle aynı sepete koyulduğunu ve Türkiye'deki demokratik siyasete büyük bir darbe vuracağını belirterek, "Benim için Mithat Sancar da Ayhan Bilgen de Altan Tan da terörist değildir" ifadesini kullandı.

En başından itibaren kayyım atamalarına karşı çıktığını belirten Davutoğlu, "Başbakaniken de bu tür teklifler geldi terörle mücadeleyi yürütürken. Şimdi de söylüyorum burada bir partiyle siyasi bir mücadele veririm, rakiplerinizin özgürlük alanını ve seçmenin siyasi tercihlerini daraltmamalısınız. o bölgedeki seçmenin iradesini ipotek altına almak. Ayhan Bilgeni hepimiz biliriz, örgüte yakın olmadığını herkes bilir." dedi.

Hızını alamayan Davutoğlu, "6-7 Ekim olaylarında ben 40 günlük Başbakandım. 1 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı bırakırken, iki konuyu size bırakıyorum dedi. Biri FETÖ'yle mücadele, ikincisi çözüm süreci. Cumhurbaşkanı çözüm sürecine sahip çıkmadı." diyerek adeta iftira attı.

Oysa çözüm süreci terör örgütü PKK'nın Şanlıurfa'da yataklarında uyuyan 2 polis memurunu şehit etmesiyle son bulmuştu. PKK elebaşları yaptıkları açıklamada eylemi de üstlenmişlerdi.

PKK'nın ekmeğine yağ sürdü

Türkiye'deki Kürt kökenli insanların kıskaç altında olduğunu belirten Davutoğlu, PKK ile aynı dilden konuştu. Davutoğlu, "Kürt vatandaşımızın üzerindeki kıskaç kalkmalı. Bu iktidar her kürt potansiyel teröristtir muamelesine maruz kalan kürdün aidiyet bağı zayıflar. Ben Ayhan beyi tanırım. altan beyi tanırım, ikisini eşini de ardım geçmiş olsun dedim." dedi.